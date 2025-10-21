ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪರ್ತ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಸನ್ನಿ
ಪರ್ತ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಏಳು ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ತ್ ಪಿಚ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ಗೆ ಸನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್
ಬಹಳ ಕಾಲ ಆಟದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪರ್ತ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬೌನ್ಸಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಗವಾಸ್ಕರ್
ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. 'ಭಾರತ ಈಗಲೂ ಉತ್ತಮ ತಂಡ. ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ' ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಡಿಲೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 61ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 244 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.