ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅಬ್ಬರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೇವಲ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅಬ್ಬರ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್
ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ದುಬೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್
50 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ದುಬೆ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಬೆ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವರು 553 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ (ಎದುರಿಸಿದ ಎಸೆತಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ) 50 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ದುಬೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (331 ಎಸೆತ) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (510 ಎಸೆತ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದುಬೆಯ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಶತಕ
ದುಬೆ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 197 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3,829 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದುಬೆಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ದುಬೆ
ಶಿವಂ ದುಬೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಎದುರು 17 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ದುಬೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
