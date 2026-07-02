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- 'ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ..' ಗಂಭೀರ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆರೋಪ
'ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ..' ಗಂಭೀರ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆರೋಪ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ (Allegations Against Team Management)
ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾಗೂ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಹಾಲಿ ನಾಯಕ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಆಂಡರ್ಸನ್-ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿ’ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾರ್ದೂಲ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಪ್ಪು (Questioning Gill and Gambhir's Tactics)
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ (Head Coach). ಆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾರ್ದೂಲ್, "ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ 27 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ (Wrong Spells) ನನ್ನನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೇ (Calculation) ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು (Performance Analysis & Admitting Batting Mistake)
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಲೀಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ (1, 4 ಮತ್ತು 41 ರನ್) ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾರ್ದೂಲ್ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೀಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಶಾಟ್ ಆಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು, ಚೆಂಡು ಭಾರಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೌನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದ ಆಟಗಾರ ಈಗ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ (An Alternative to Hardik Pandya)
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪರ್ಯಾಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ (ಸರಣಿಯು 2-2 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು) ನಂತರ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೇ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಆಸೆ (Hope and Dream of Team India Comeback)
ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಡುವ ತಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾರ್ದೂಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಾನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದೇ ಆಲೋಚನೆ ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ‘ನಿರೀಕ್ಷೆ’ ಅಥವಾ ‘ಭರವಸೆ’ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪದ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಭರವಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ತನಕ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ," ಎಂದು ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
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