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- ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಭಾರತ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭದ ಸಮಯ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಜುಲೈ 04ರಂದು ಆರಂಭ
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೇ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಿತ್ತ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಜುಲೈ 04ರಂದು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫೊರ್ಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಚ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರಂಭ
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂಚ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ
ಹೌದು, ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ
ಹೌದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾರಕರು, ಇಸಿಬಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡಾ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಭಾರತದ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಓಟಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಲಕವೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು
ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದ ಕೈ ಮೇಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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