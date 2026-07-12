ನನ್ನ ಮಗನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ -ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ತಂದೆ ಆಕ್ರೋಶ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹ ಒಂದೊಂದೇ ಬಯಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ-20 ಸಿರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದ ಆರೋಪ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಈಗ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ 150 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ನಡೆದ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಐದೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಫರಾಜ್ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಕೋಚ್ ನೌಶಾದ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕಾರಿನ ಟೈರ್’ ಉದಾಹರಣೆ ಕುಟುಕಿದ ನೌಶಾದ್
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ರೋಹಿತ್ ಜುಗ್ಲಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೈರ್. ಅದು ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ - ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಟೈರ್ ಅನ್ನು ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೋ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ 'ಸ್ಟೆಪ್ನಿ' (Spare Tyre) ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಎಂಬುದು ಆ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ' ಎಂದರೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ರಹಸ್ಯ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದ
ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಕೇವಲ ಅವರ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳೂ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಾಗ ತಂಡದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಗಂಭೀರ್ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಅಂದಿನಿಂದ ಸರ್ಫರಾಜ್ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಂಕಾದ ಸರ್ಫರಾಜ್
ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಸರ್ಫರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಪರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಸರಣಿಯ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಇದು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್' ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಅವರ ತಮ್ಮ ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೌಶಾದ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಸೂರ್ಯಾಂಶ ಶೇಡ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ನಡುವಿನ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
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