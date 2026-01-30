2650 ದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ್ಯ! ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರು ಪಾಕ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ!
ಬರೋಬ್ಬರಿ 2650 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 22 ರನ್ಗಳ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ. 2650 ದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಲಾಹೋರ್ನ ಗಡಾಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಾಕ್ ಜಯಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಹೀರೋ ಆದ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ (39) ಮತ್ತು ಅಯೂಬ್ (22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40) ಅವರ 74 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಯಿತು.
ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ಬಾಬರ್
ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ (20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 168 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 14 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 123-3ರ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕ್, ಕೊನೆಯ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆಸೀಸ್ ಪರ ಆಡಂ ಜಂಪಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಕುಸಿದ ಆಸೀಸ್ ಪಡೆ
169 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ನಾಯಕ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23) ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಾಕ್ಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಒದಗಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಟ್ ರೆನ್ಶಾ (15) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ರೆನ್ಶಾ ರನೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ
ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36) ಮತ್ತು ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ (25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 34) ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 146 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಪಾಕ್ ಪರ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
2017ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲು
2017ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆಡಿದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಕ್ ಆಸೀಸ್ ಎದುರು ಸೋತಿತ್ತು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಗೆಲುವು ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದೆ.
ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ
ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಾಹೋರ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ.
