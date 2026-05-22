IPL 2026: ಇಂದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೇ 4 ಅಪರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವಿಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೇ ನಾಲ್ಕು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಏನವು ದಾಖಲೆಗಳು ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
RCB vs SRH ಫೈಟ್
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವಿಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ರೆಡಿ
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೇ ನಾಲ್ಕು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ. ಯಾವುದವು ದಾಖಲೆಗಳು ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ.
1. 2011ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ.
ಈಗಾಗಲೇ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ 20 ಅಂಕ ಗಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2011ರ ಐಪಿಎಲ್ ಬಳಿಕ ಲೀಗ್ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
2. ಐಪಿಎಲ್ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು
ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದುವರೆಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.
3. ಮೊದಲ ಬಾರಿ 20+ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಈ ಮೊದಲು 2011, 2025ರಲ್ಲಿ ತಲಾ 19 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 18 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 20+ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
4. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 4ನೇ ಬಾರಿ ಅಗ್ರ-2 ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1ಗೆ ಅರ್ಹತೆ
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಇದೀಗ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೇ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡ ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
