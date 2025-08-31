ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಟಾಪ್-5 ಕೋಚ್ಗಳಿವರು!
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ಗಳ ಸಂಭಾವನೆ: ಬಿಸಿಸಿಐ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಐವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ನಿಂದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೋನಸ್ಗಳು, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಜೂನ್ 2024 ರವರೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಹಲವಾರು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. 2024ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಬರ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
2017 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಕೋಚ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆ 9.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು.
ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ
ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2016 ರಿಂದ 2017 ರ ನಡುವೆ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರಿಗೆ 6.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿತು. ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಡಂಕನ್ ಫ್ಲೆಚರ್
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡಂಕನ್ ಫ್ಲೆಚರ್, 2011 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ನಿಂದ ಫ್ಲೆಚರ್ವರೆಗೆ ಈ ಐವರು ಕೋಚ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಗಳು, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.