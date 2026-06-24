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- ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು... ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕನಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ
ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು... ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕನಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ
Cricketer Suryansh Shedge Emotional ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತೊರೆದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನೆದು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕ
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸೂರ್ಯಾನ್ಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಸೂರ್ಯಾನ್ಶ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
23 ವರ್ಷದ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ
23 ವರ್ಷದ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ, "ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬವು ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕನಸಿನ ಸಾಕಾರ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಾನ್ಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಸೂರ್ಯಾನ್ಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ Punjab Kings ಪರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟ ಮತ್ತು ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡದ ಪರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಸವಾಲು
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಾನ್ಶ್, ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕರೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ.
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