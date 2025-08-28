ಆಸೀಸ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್! ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರು ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
1 Min read
15
Image Credit : Getty
ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ.
25
Image Credit : Getty
2006 ರಿಂದ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಹೋರಾಟ
ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ 2006 ರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ್ದರು.
35
Image Credit : Getty
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಸಂದೇಶ
ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
45
Image Credit : Instagram / michaelclarkeofficial
ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ 2004 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2015 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 2015ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಆಸೀಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು.
55
Image Credit : Instagram / beyond23cricketpod
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಮೈಕಲ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
