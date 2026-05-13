ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; ಮಹಾ @82ರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ?
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ (SRH) ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೋಲಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
1. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಪತನ
2. ರಬಾಡ, ಸಿರಾಜ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್
3. ವಿಫಲವಾದ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಫಲವಾದರೂ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಯಿತು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (14 ರನ್) ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಔಟಾದರು.
ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ (16) ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ (2) ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
4. ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್
5. ಪಿಚ್ ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ನಾಯಕ
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವೇಳೆಗೆ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ 160-170 ರನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪಿಚ್ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ (19 ರನ್) ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅಂತಿಮ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ 86 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
