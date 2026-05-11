ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಗೆಲುವು ಬೇಕು? ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಮಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದೆ. 14 ಅಂಕಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೆಲುವು ಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?
ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು, ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನೀಡಿದ 167 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 14 ಅಂಕ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. 14 ಅಂಕ ಪಡೆದರೂ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಮೂರು ತಂಡಗಳು 11 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 14 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ 3 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ 10 ಪಂದ್ಯದಿಂದ 13 ಅಂಕಗಳಿಸಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ಲೇ ಆಪ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಕನಿಷ್ಠ 16 ಅಂಕ ಬೇಕು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು
ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಲುವು ಬೇಕಿದೆ. 2011 ಹಾಗೂ 2022 ರಿಂದ 2026ರ ವರೆಗಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ 10 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಉಳಿದ 3 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಕಂಡರೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೆಲುವು ಬೇಕು
ಆರ್ಸಿಬಿ ಸದ್ಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಅಥವಾ ಟಾಪ್ 2 ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 18 ಅಂಕ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಪಂದ್ಯದಿಂದ 13 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗೆದ್ದರೆ ಟೇಬಲ್ 2 ಸ್ಥಾನ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
14 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಡೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ
2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪೈಕಿ ಕಳೆದ 15 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 14ರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ನ ಟಾಪ್ 2 ತಂಡ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಡೋ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೇವಲ 2016ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
