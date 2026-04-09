ಕುಲ್ದೀಪ್ನನ್ನು ನಂಬಬೇಕಿತ್ತು; ಮಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರಲಿದೆ ಎಂದ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು!
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಸೋಲಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ನಡೆಯನ್ನು ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಹಾಗೂ ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಗೆಲುವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಧಾರವು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ' ಎಂದ ಕುಲ್ದೀಪ್, ಆದರೆ?
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓಡಲು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು ಎಂದು ಇದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ರಾಯುಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲ್ಲರ್ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿದರು
ಆ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮುಳುವಾಯ್ತು
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಿಲ್ಲರ್ 106 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿದರೆ, 'ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ' ಎಂದು ಮಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು
ಸಿಗುವ ರನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕುಲ್ದೀಪ್ನನ್ನು ನಂಬಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ರನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ 23 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಮಿಲ್ಲರ್, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 20ನೇ ಓವರ್ನ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ, ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ರನ್ ಓಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು.
ಗುರಿ ತಪ್ಪದ ಬಟ್ಲರ್
ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ರನ್ಗಾಗಿ ಓಡಿದರು, ಆದರೆ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ನಿಖರವಾದ ಥ್ರೋಗೆ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಸೀಸನ್ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೋಲು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ರನ್ನ ನಷ್ಟವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟೇನ್ ಮತ್ತು ರಾಯುಡು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
