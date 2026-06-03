- Home
- Sports
- Cricket
- ರೋ-ಕೊ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!
ರೋ-ಕೊ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಿದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ? ಯಾವಾಗ? ನೋಡೋಣ
ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಿವೀಸ್ ಎದುರು ಭಾರತ ತಂಡವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಸಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ
ಹೌದು, ಮುಂಬರುವ ಹೋಮ್ ಸೀಸನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪ್ರವಾಸ
ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕಿವೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಐದು ಟಿ20, ಐದು ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿ ಎನಿಸಿದೆ.
7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ
2019ರ ನಂತರ ಭಾರತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟಿ20 ಸರಣಿ:
ಮೊದಲ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 (ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್)
ಎರಡನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 (ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್)
ಮೂರನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 (ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್)
ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 (ಆಕ್ಲೆಂಡ್)
ಐದನೇ ಟಿ20: ನವೆಂಬರ್ 1 (ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್)
ಏಕದಿನ ಸರಣಿ:
ಮೊದಲ ಏಕದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 4 (ಆಕ್ಲೆಂಡ್)
ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 7 (ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್)
ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 10 (ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್)
ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 13 (ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ)
ಐದನೇ ಏಕದಿನ: ನವೆಂಬರ್ 15 (ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ)
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ:
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್: ನವೆಂಬರ್ 19 - 23 (ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್)
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ನವೆಂಬರ್ 27 - ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 (ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್)
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.