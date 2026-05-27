ಐಪಿಎಲ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬೇಸರ, ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ!
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ದಿಢೀರನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಕೀರಾನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ತಾರಾ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ದಿಢೀರನೆ ಡಿಲೀಟ್ (Delete) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 206 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ (Back Spasms) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಿದ್ದರೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎದುರಾದ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ದಂಡೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ತಂಡವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾದರು.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಕೀರಾನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಬೇಸರ
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಕೀರಾನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೇಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪೊಲಾರ್ಡ್, "ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಾಯಕತ್ವದ ಹಾದಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮರಳುತ್ತೇವೆ
ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿರುವ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಕೋಚ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ತಂಡದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸವರಿಕೊಂಡು (Lick our wounds), ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
