ಸ್ಟೈಲೀಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೊಹ್ಲಿಯಲ್ಲ, ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬುಮ್ರಾ ಅಲ್ಲ! ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಂಭೀರ್
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಟಗಾರ, ದೇಸಿ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಟಗಾರ, ದೇಸಿ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (DPL) 2025 ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ನೇತೃತ್ವದ ವೆಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಫೈನಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಗಂಭೀರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಪದಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಈಗ ಸಂಬಂಧಿತ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
"ಸ್ಟೈಲಿಶ್" ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಭೀರ್ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನೂತನ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು "ದೇಸಿ ಬಾಯ್" ಎಂದೂ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ರನ್ನು "ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೇಟ್" ಎಂದೂ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ರನ್ನು "ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್" ಎಂದೂ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ರನ್ನು "ಮಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್" ಎಂದೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
- ದೇಸಿ ಬಾಯ್: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
- ಕ್ಲಚ್: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
- ಸ್ಪೀಡ್: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ
- ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ಮ್: ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ
- ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್: ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್
- ರನ್ ಮೆಷಿನ್: ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್
- ಮಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್
- ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್: ರಿಷಭ್ ಪಂತ್
- ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್: ಜಹೀರ್ ಖಾನ್
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ, 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಹುತೇಕ ಅಜೇಯವಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಂಭೀರ್ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ.