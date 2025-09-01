ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ಇಲ್ಲದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಸವಾಲು!
2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಹಣಾಹಣಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ ಇಲ್ಲದ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೀಮ್
2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡಲಿದೆ. 2012ರ ನಂತರ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಈ ಬಾರಿ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಚಿಕ್ಕ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಆಟಗಾರ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ಪ್ರಭಾವ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ. ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ 2012ರಲ್ಲಿ 183 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, 2016ರಲ್ಲಿ 49, 2022ರಲ್ಲಿ 60 & 35, 2023ರಲ್ಲಿ 122* ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸವಾಲು
2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರೇ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ.