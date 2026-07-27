Team india: ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವಾದ; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌತಿ ಹುದ್ದೆ!
ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯ ಪೊಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾದವೊಂದನ್ನು ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗಂಭೀರ್ ಎಂದರೆ...?
ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಆ ಗಂಭೀರ ಮುಖ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಹೊರಗಾಗಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ನಗುವ ಗಂಭೀರ್, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸದಾ ಸೀರಿಯಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಸಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮಾರು 1.25 ಕೋಟಿ (12.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ದಿಢೀರನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಸರಣಿಯೇ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರಾ? ಈಗ ಆಗಿರುವುದು ಅದೇ!
ಗಂಭೀರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಪೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್!
ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿಂದ ಆರು ವಿಚಿತ್ರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದವು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ತಂತ್ರವೇ? ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಸೃಷ್ಟಿ!
ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗಂಭೀರ್!
ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸದಾ 'ಗಂಭೀರ' ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಾಣುವುದೇ ಅಪರೂಪ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರದೆ, ವಿರಳವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಗಂಭೀರ್, ಇದೀಗ ದಿಢೀರನೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹರಿಬಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು!
ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು ಆರು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರಣವಿತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮ್ ತಯಾರಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸ್ವಯಂ-ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಜೋಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೀಮ್ಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರ್ ಅವರದೇ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ನಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ! ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ತಾವೇ ನಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ತಾವು ನಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪರೂಪ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೀಮ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಗೊಂದಲ್ಲಕೀಡಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಮ್ನಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ "ಬೇಬಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸವಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಾಡಿ ಮೇಡಂ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವ ತಮಾಷೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ತಮ್ಮದೇ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಜೋಕ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ತರಬೇತಿ ಹುದ್ದೆ!
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕಠಿಣ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆರು ಟಿ20ಐ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡು, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಯುಕೆ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿತ್ತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. 2027 ರವರೆಗೆ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿದೆ.
ನಿಜವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಕೌಂಟ್?
ಒಂದೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮೀಮ್ಗಳು, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
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