ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಈಗ 2 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ
2022ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ತನ್ನ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ದಿಢೀರ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕರೆಗೆ ಪಾಟೀದಾರ್ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗೆಳತಿ ಇದೀಗ ಪತ್ನಿ ಗುಂಜನ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮದುವೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ರೋಚಕ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ದೇಸಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೂ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಸತತ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ 2022ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ, ಬೇಸರದಿಂದ ತನ್ನ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾಯುಸುವದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮದುವೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ.
ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ ಗುಂಜನ್
ಲವನೀತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಇಂಜುರಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ಗೆ ದಿಕ್ಕೋ ತೋಚದಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ ಗುಂಜನ್ ಮದುವೆ ಬದಲು ನೀನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು, ಮದುವೆ ಮುಂಡೂವ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ಗಾಗಿ ಗೆಳತಿ ಗುಂಜನ್ ತ್ಯಾಗ
ಗೆಳತಿ ಗುಂಜನ್ ನೀಡಿದ ಧೈರ್ಯ, ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.ಮದುವೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗುಂಜನ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಗುಂಡನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಜತ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ, ಮದುವೆ ಮಂಡೂವು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2025ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಟ್ರೋಫಿ
2023ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ರಜತ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕನಾದರು.
2026ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿ
ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸತತ 2ನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್
ಇದರ ನಡುವೆ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಗುಂಜನ್ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ಕುಟುಂಬದ, ಪತ್ನಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತತ 2ನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಗುಂಜನ್ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಾನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಆಕೆ ಅಂದು ಮದುವೆ ಮಂದೂಡಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನನ್ನ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
