ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಸೇರಿದ RCB ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೋಯಿಸಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಅರ್ಹತೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೋಯಿಸಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೋಯಿಸಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷದ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಯುರೋಪ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ICC) ವಿಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ (International Switch to Portugal)
ಮೋಯಿಸಸ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ‘ಫಂಚಾಲ್’ ನಗರದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ (ODI) ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರುವ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2016ರಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ವಯಸ್ಸಾದ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಐಸಿಸಿಯ ‘ಕೂಲಿಂಗ್-ಆಫ್ ಪಿರಿಯಡ್’ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ ಸಣ್ಣ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದೇಶಗಳ ಪರ ಆಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಆಸೀಸ್ ಕೆರಿಯರ್ (ICC Eligibility Rules and Australia Career)
ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತಾನು ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದೇಶದ ಪರ ಆಡಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ ಆಡಲು ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಒಟ್ಟು 4 ಟೆಸ್ಟ್, 16 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 24 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕಣ್ಣು (World Cup Qualification Push)
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಮನ ಭಾರಿ ಆನೆಬಲ ತಂದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ 2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ (European Qualification Pathway) ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ನಂತಹ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಒತ್ತು (Motivation Behind the Move)
ತಮ್ಮ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್, "ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶಗಳ (ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳು ನಿಜವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಅವರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಸೀಸ್ ಆಟಗಾರರ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ (Growing Trend of Players Switching Nations)
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳ ಪರ ಆಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ಬರ್ನ್ಸ್ (Joe Burns) ಕೂಡ ಇಟಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಅನುಭವದ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆನ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಈ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಆ ದೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
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