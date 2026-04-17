ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿನ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಾಕಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಬೆಲೆಗೆ RCB ವಿಐಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Actress Anushka Sharma: ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ!
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು, ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ RCB ಹಾಗೂ LSG ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಭಾಗಿ
ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಮೂಲಕವೋ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಗಂಡನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರು 'ಸ್ಯಾಂಡ್ರೋ ಪ್ಯಾರಿಸ್' (Sandro Paris) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸುಂದರ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರಫಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ ₹29 ,750 ರೂಪಾಯಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪಾಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಕರ್ಟ್, ₹36,125 ಒಟ್ಟು ₹65,875 ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ದರವು 45000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗ ಇರುವುದು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.