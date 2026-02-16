Kannada

ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಧರಿಸಿದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ, ಅಸಲಿ-ನಕಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯಿರಿ

ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅಸಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 

ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮಾಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಮಾಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವೂ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುಲಭ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಸಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್

ಅಸಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯು ಮರದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ತೂಕ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ

ಅಸಲಿ ತುಳಸಿ ಮಣಿಗಳು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿದಾಗ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಕಲಿ ಮಾಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆಸಿನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್

ಸಂಶಯವಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಮಣಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಅಸಲಿ ತುಳಸಿ ಮರದ ಮಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ನಕಲಿ ಮಣಿಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತವೆ.
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿ

ಅಸಲಿ ಮಾಲೆಯ ಬಣ್ಣವು ತಿಳಿ ಕಂದು ಅಥವಾ ಆಫ್-ವೈಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಢವಾಗಬಹುದು. ನಕಲಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ & ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ

ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು.  



