ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅಸಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಮಾಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವೂ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುಲಭ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಸಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯು ಮರದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಸಲಿ ಮಾಲೆಯ ಬಣ್ಣವು ತಿಳಿ ಕಂದು ಅಥವಾ ಆಫ್-ವೈಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಢವಾಗಬಹುದು. ನಕಲಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ & ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು.
