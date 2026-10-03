Cricket; ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್-ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಯುವಿ 14 ವರ್ಷದ ಯುವಿ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ!
Asian Games 2026 IND vs PAK final; ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಾದ್ ಮಸೂದ್ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಚಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ 2012ರಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲ್-ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಧೂಳೀಪಟ!
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಕಳಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿಯು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (T20I) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ನ ಆಲ್-ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯೂ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ.
ಪಾಕ್ ಪೇಸರ್ ಸಾದ್ ಮಸೂದ್ಗೆ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್!
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೈಟ್-ಆರ್ಮ್ ಪೇಸರ್ ಸಾದ್ ಮಸೂದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾದರು. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್-ಫೈರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್-ಪಿಚ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸತತ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್-ಸೈಡ್ ಹಾಗೂ ಲೆಗ್-ಸೈಡ್ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮಸೂದ್ ಎಸೆದ ಫ್ರೀ-ಹಿಟ್ ಹಾಗೂ ನೋ-ಬಾಲ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಂಪಿಟಿವ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ ಬೊಂಬಾಟ್ 24 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಯುವಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ!
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ಕಳಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಬೌಲರ್ಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ (Costliest Over) ಓವರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ದಾಖಲೆ 2012ರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚತುರ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸಯೀದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸತತ 3 ಡೌನ್-ದಿ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 22 ರನ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2012ರ ನಂತರ ಸುದೀರ್ಘ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಜೇಯವಾಗಿದ್ದ ಅಜ್ಮಲ್ ಅವರ ಈ ಅನ್-ವಾಂಟೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು, ಇದೀಗ ಸಾದ್ ಮಸೂದ್ ವಿರುದ್ಧ 24 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್-ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೋಡಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್!
ಈ ಮೊದಲ ರನ್-ರೇಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೆಶರ್ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ (Powerplay) ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಓಪನರ್ಗಳು, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಬೌಂಡರಿ ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ಕ್ರಿಗ್ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಪಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ರೊಟೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈ ಮಾಸ್ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಹೈ-ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಡೊಮಿನೆನ್ಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
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