ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025: ಶ್ರೇಯಸ್, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದೇಕೆ? ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗರಂ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ರ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಸಲೀಲ್ ಅಂಕೋಲಾ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ 15 ಆಟಗಾರರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಸಲೀಲ್ ಅಂಕೋಲಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅಯ್ಯರ್, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
“ಶ್ರೇಯಸ್, ಜೈಸ್ವಾಲ್ರಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಸಿಗದಿರುವುದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ” ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ರ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಅಯ್ಯರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.
“ಶ್ರೇಯಸ್ರನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೂ ಅಲ್ಲ. 15 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬದಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು” ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. 17 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 604 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 50.33 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 175.07 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್, 2025ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದರು. ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ 51 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 3731 ರನ್ ಮತ್ತು 27 ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಯುವ ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 559 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 43.00 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ 23 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 164.32 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 723 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ತಂಡ (15 ಜನ)
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಸಂಜೂ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಆಟಗಾರರು (5 ಜನ)
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್.