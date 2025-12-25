Kannada

ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್

ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್, 2026ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Dec 25 2025
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಶಹನೀಲ್

ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್

ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಆಗಾಗಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಕುರಿತಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ

ಬನ್ನಿ ನಾವಿಂದು ಗಿಲ್ ಅಕ್ಕ ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

1997ರಲ್ಲಿ ಶಹನೀಲ್ ಜನನ

ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 1997ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಫಜಿಲ್ಕಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

2019ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಶಹನೀಲ್

ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ 2019ರಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಪೆಗ್‌ನ ರೆಡ್ ರಿವರ್‌ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್

ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹೋದರ ಗಿಲ್ ಜತೆ ಉತ್ತಮ ಭಾಂದವ್ಯ

ಶುಭ್‌ಮನ್ ಹಾಗೂ ಶಹನೀಲ್ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ.

ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ

ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್‌ ದಿ ಡಿಷಸ್ ಎನ್ನುವ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಟೀವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಹನೀಲ್

ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

