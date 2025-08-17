ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಗಾಯದ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ರಣಜಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಟಗಾರನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಮುಂಬೈ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬಹುದು. ಬೌಲರ್ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಬೌಲರ್, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬಹುದು. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಟಗಾರನ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಡರ್ 19, ಸಿಕೆ ನಾಯ್ಡು ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ಬಹುದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವಂತೆ ಐಸಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ತಂಡಗಳು ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡಿಸುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವೆಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಕೇವಲ 6 ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಂಡರ್ಸನ್-ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು 2-2ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರಾಜ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡಾ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಮ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 19ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು 2026ರ ಜನವರಿ 22ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 01ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವು ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಿಂದ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.