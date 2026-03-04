ಅಯ್ಯೋ ಹುಡುಗೀರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡಿಯೇ ಹೋದ Varun Dhawan!
Varun Dhawan Shraddha Kapoor love story : ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೆ ಪ್ರಫೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಟರ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ದೆ ಏನಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು 39ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ದತೆ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಜಂಟಿಯಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಪೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ವರುಣ್ ಧವನ್ ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್
ಹಿಂದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ವರುಣ್ ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಐ ಲವ್ ಯೂ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿ ವರುಣ್ ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ವರುಣ್ ಧವನ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ವರುಣ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಆಗ ಶ್ರದ್ಧಾಗೆ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆಗ್ಲೇ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದಿರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ, ವರುಣ್ ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರದ್ಧಾ?
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ನೇರವಾಗಿ ವರುಣ್ ಗೆ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೂ ಲವ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ವರುಣ್ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವರುಣ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಶ್ರದ್ಧಾ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ವರುಣ್ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂತಿತ್ತು. ವರುಣ್ ಆಗ ಶ್ರದ್ಧಾಗೆ ಹೆದರಿದಂತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ವರುಣ್.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ
ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆ. ಈಗ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಬ್ಬರ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಎಬಿಸಿಡಿ 2 ಮತ್ತು 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ 3D ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
123 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಈವರೆಗೆ 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ತೀನ್ ಪತ್ತಿ ಅವ್ರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ರೂ 2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಆಶಿಕಿ 2 ಶ್ರದ್ಧಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕೋಟಿ ( ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಳಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಕ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸುಮಾರು 123 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಒಡತಿ.
