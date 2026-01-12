- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯ ದುಬಾರಿ ನಿವಾಸ, ಇಂಟಿರಿಯರ್ ನೋಡಿದ್ರೆನೇ ಕಳೆದೋಗ್ತಿರಿ, ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಈಕೆಯ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ!
ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯ ದುಬಾರಿ ನಿವಾಸ, ಇಂಟಿರಿಯರ್ ನೋಡಿದ್ರೆನೇ ಕಳೆದೋಗ್ತಿರಿ, ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಈಕೆಯ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ನಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಅವರ ₹200 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್, ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ನಟಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
6,500 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮನೆ
ಆಕೆ ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ. ಮುಖ್ಯ ನಿವಾಸ ಚೆನ್ನೈನ ಅತ್ಯಂತ ಕಾವಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಇಂದಿರಾ ನೂಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ವಾಸಿಸುವ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಉನ್ನತ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 16,500 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಬಂಗಲೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಶಾಂತ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಅಲ್ವಾರ್ಪೇಟೆಯ ವೀನಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 7,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿಂಟೇಜ್ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂಗಲೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಚರ್ಚೆಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ನಯನತಾರಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಏಕಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವೀನಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಲ್ವಾರ್ಪೇಟೆಯ ಹಸಿರು ಬೈಲೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ, ದಂಪತಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ
2026ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹100 ಕೋಟಿ ರಿಂದ ₹120 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವೇ ಸುಮಾರು ₹100 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿವಾಸಗಳು ಇದ್ದು, ಅವು ತಲಾ ಸುಮಾರು ₹15 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲೂ ಅವರು ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
₹50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ
ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಯನತಾರಾ, ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರೌಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಫೆಮಿ9 ಮತ್ತು 9ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹250 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳೂ ಅವರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಗಂಡ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 50 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ
ನಯನತಾರಾ ಮನೆಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವು “ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೋಡಿ” ಮತ್ತು “ಕನಿಷ್ಠ ಆಧುನಿಕತಾವಾದ”ದ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ವೀನಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೋಮ್-ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಗಳ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ರಟ್ಟನ್ ಕುರ್ಚಿಗಳು, ಲಿನಿನ್ ಪರದೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈನೆಯ್ದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ತೇಗದ ಮರದ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವು ಈ ಮನೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ
ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಮನೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಅಮೂರ್ತ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮನೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ; ಇಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಚೆನ್ನೈನ ಹಸಿರು ಪರಿಸರವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಪ್ತರ ಮಾತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲ; ಅವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿವೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.