Image Credit : Social Media

ಮೈಸಾ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ "This one is going to be terrific" ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ "ವಿಜ್ಜು! ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ" ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಈ ಮಾತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.