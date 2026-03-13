Vadivelu Speech: ಆಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್... ಈಗ ದಳಪತಿನಾ? ಡಿಎಂಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ವಡಿವೇಲು ವಾಗ್ದಾಳಿ!
ಹಾಸ್ಯ ನಟ ವಡಿವೇಲು ಅವರು ಡಿಎಂಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ವಡಿವೇಲು, ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ವಡಿವೇಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಮಾಮನ್ನನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಾಗ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2011ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ವಿಜಯಕಾಂತ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಎಂಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.
ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತ ನಾಶವಾಗಬೇಕು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಡಿವೇಲು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು. "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತ ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೂ ಆಘಾತವಾಗಿರಬಹುದು. ಜನರು ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಯಾಕೆ ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ವಡಿವೇಲು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ. ಈ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ" ಎಂದರು.
ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಯಾವುದೇ ಸವಾಲು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ನಾಯಕ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮಾತ್ರ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲು ಈ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ. ಏನೇ ಆದರೂ ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರಮವೇ ಅದರ ಗುರುತು
ಮುಂಬರುವ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಡಿಎಂಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬಾರದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಡಿಎಂಕೆ ಎಂದರೆ ಶ್ರಮವೇ ಅದರ ಗುರುತು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
