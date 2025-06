Image Credit : Asianet News

ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು (It was nice meeting you)

ಇದು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಜೈಶಂಕರ್ ಆರ್ಯರ್. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಂ ನಲ್ಲಿ ಜೈಶಂಕರ್ ಆರ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೋಡಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆ ಕಥೆ. ಇಬ್ಬರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಖಂಡಿತಾ ಮನಸೋಲುವಿರಿ.