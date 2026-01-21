- Home
- ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಹಾಲಿವುಡ್.. ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್-ಬ್ಲೇಕ್ ಲೈವ್ಲಿಗೆ 'ಮೀನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್' ಪಟ್ಟ;ಇದೆಂಥಾ ದುರ್ಗತಿ ನೋಡಿ..!
ಒಂದೆಡೆ ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಕೆಲ್ಸೆ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ‘ಮೀನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್’ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, 'ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್' ಸಿನಿಮಾ.
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ವಿವಾದ: ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಕ್ ಲೈವ್ಲಿಗೆ 'ಮೀನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್' ಪಟ್ಟ! ಜಸ್ಟಿನ್ ಬಾಲ್ಡೋನಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಬ್ಲೇಕ್ ಲೈವ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್' (It Ends With Us) ಚಿತ್ರದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬಾಲ್ಡೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳತಿಯರು ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಚು ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಮೀನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್' ವಿವಾದ?
ಒಂದೆಡೆ ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಕೆಲ್ಸೆ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 'ಮೀನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್' (Mean Girls) ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, 'ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಕ್ ಲೈವ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಟೇಲರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳು. ಈ ಅನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬಾಲ್ಡೋನಿ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಟೇಲರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ತನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ (Music Masters) ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗ ಟೇಲರ್ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೋರಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇಂದು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬಲಿಪಶುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಟೇಲರ್, ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?" ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
TMZ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಕ್ ಲೈವ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿವೆ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟಿನ್ ಬಾಲ್ಡೋನಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. "ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಈಗ ಅವನು ಸಣ್ಣ ವಯಲಿನ್ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಅನುಕಂಪ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ (tiny violin)" ಎಂದು ಟೇಲರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ, ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬುಲ್ಲಿಯಿಂಗ್ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಬ್ಲೇಕ್ ಲೈವ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಯಾನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟಿನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ವಾದ. "ಇವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಕಳ್ಳರಲ್ಲ, ಹಸಿಬಿಸಿ ಸುಳ್ಳುಗಾರರು. ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯುವತಿಯರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದವರು ಇಂದು 'ಬುಲ್ಲಿ' (Bully) ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರಣೆಯು ಮೇ 18 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರಲಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೇಲರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
