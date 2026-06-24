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- Thalapathy Vijay Salary: ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಲೂ ಸಾಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಂಬಳ!
Thalapathy Vijay Salary: ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಲೂ ಸಾಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಂಬಳ!
Actor Thalapathy Vijay: ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್, ಈಗ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಲಲಿತಾ, ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರ ಸಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
'200 ಕೋಟಿ ರೂ ಎಲ್ಲಿ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಎಲ್ಲಿ?
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್, ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಾರ್ಜ್ ಕೋಟೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದು, ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ!
ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 'ದಳಪತಿ'ಗೆ, ಈಗ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ!
'200 ಕೋಟಿ ರೂ ಎಲ್ಲಿ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಲೂ ಇದು ಸಾಲಲ್ಲ' ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಮಾತ್ರ, 'ಇದು ರೀಲ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ರಿಯಲ್' ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವಿಜಯ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್
ಆದಾಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದ ಸಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸವೇ ಹಾಗೆ ಇದೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆದಾಗ, 'ಜನಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ಆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕರುಣಾನಿಧಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು
ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸಂಬಳವನ್ನು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 2.05 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಳವನ್ನು ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ಪಕ್ಕಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಹಣ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನೋಡಿದ ವಿಜಯ್, ಇಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವರ 'ತುಪ್ಪಾಕಿ'ಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
'ದುಡ್ಡು, ಹಣ, ಕಾಸು...' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಳಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಇಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನೋಡಿ, 'ಜನರ ಒಂದು ಪೈಸೆ ದುಡ್ಡನ್ನೂ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಪಕ್ಷಗಳು 'ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ, 'ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ಟೆರ್ಲೈಟ್, ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಟಾಟಾ ಹೇಳಿದ್ರು
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಂಬಳ ಅವರ ಕಾರಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಲುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆದರೆ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಕ್ಲಾಸ್ ಎನಿಸಿವೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಟಾಟಾ' ಹೇಳಿ, ಈ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈಗಿನ ಗುರಿ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿದೆ.
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