- ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಾದಕ ನಟಿ.. 'ಕಥೆ ಮುಗೀತು' ಎಂದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ 'ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಡಗಿ'..!
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ: 'ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್' ಹಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು 100 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 2024ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸ್ತ್ರೀ 2’ ಚಿತ್ರದ ‘ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್’ ಹಾಡು ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ತನ್ನ ನೃತ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ್ದ ಈ ಹಾಡು, ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 1 ಬಿಲಿಯನ್ (100 ಕೋಟಿ) ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತಮನ್ನಾ
ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು (Behind-the-scenes) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮೊದಲ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳವರೆಗೆ! ನೀವು ನೀಡಿದ ಈ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ವಿಜಯ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮನ್ನಾ ನೃತ್ಯದ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂದಾಗ, ತಮನ್ನಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ನೋ..." ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಗುವ ದೃಶ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಹಾಡಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
'ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್' ಹಾಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಒಂದು ವೈರಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ, ಸಮ್ಮೋಹಕ ನೃತ್ಯದ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಮಧುಬಂತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಭಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್-ಜಿಗರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
'ಸ್ತ್ರೀ 2' ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಅಮರ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸ್ತ್ರೀ 2’ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್, ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಅಪರಶಕ್ತಿ ಖುರಾನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 2024ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸಮಿಶ್ರಣದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು.
ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು?
ಸದ್ಯ ‘ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್’ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ತಮನ್ನಾ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘VVAN: ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್’ (VVAN: Force of the Forest) ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಭ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಕಾಡುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೇ 15, 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಈಗ ದೇಶದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 100 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
