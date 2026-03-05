- Home
- Entertainment
- Cine World
- Shakeela: ಆ ನಟನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಶಕೀಲಾ.. ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆ ನೆನೆದು ನಕ್ಕಿದ್ಯಾಕೆ ನಟಿ!
Shakeela: ಆ ನಟನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಶಕೀಲಾ.. ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆ ನೆನೆದು ನಕ್ಕಿದ್ಯಾಕೆ ನಟಿ!
ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಹಾಸ್ಯನಟ ವೇಣು ಮಾಧವ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಶಕೀಲಾಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.
ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ ಶಕೀಲಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ದಿವಂಗತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಗಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಶಕೀಲಾ, ವೇಣು ಮಾಧವ್, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಮತ್ತು ರಘುಬಾಬು ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ನಟರೆಲ್ಲ ಶಕೀಲಾ ಅವರ ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಣೆ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು. ಮಲಗಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಶಕೀಲಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿ ಅವರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು. ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬಾರದು
ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಶಕೀಲಾ ಬಳಿ, 'ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬಾರದು' ಎಂದರಂತೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಶಕೀಲಾಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಯಿತು. 'ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ವೇಣು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನಾ?' ಎಂದು ಅವರು ಹೆದರಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನೇ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ
ಶಕೀಲಾ 'ಏನು ಕೇಳು' ಎಂದಾಗ, ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, 'ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿರಬೇಕು' ಎಂದರಂತೆ. 'ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೇನು?' ಎಂದು ಶಕೀಲಾ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿಕೊ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಟರಂತೆ.
ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ...
ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಶಕೀಲಾಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಗು ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಮತ್ತು ರಘುಬಾಬುಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕರಂತೆ. ವೇಣು ಮಾಧವ್ ಅವರ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶಕೀಲಾ ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.