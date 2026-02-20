Kannada

ನಟಿ ಶಕೀಲಾ

ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಹಜ್‌ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಮ್ರಾಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಚೆನ್ನೈ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅವರು ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತ

ಶಕೀಲಾ ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಸತೀಶ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಶಕೀಲಾ

ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮಾತು

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಮುಮ್ತಾಜ್‌ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಕೀಲಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಶಕೀಲಾ

ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಮುಮ್ತಾಜ್‌ ಅವರ ಸಹಾಯ

ಮುಮ್ತಾಜ್‌ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

