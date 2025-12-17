- Home
ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲಾ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನನ್ನೇ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪುಷ್ಪ ನಟಿ!
ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನಸೂಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸದ್ಯ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಶೋ ತೊರೆದ ನಂತರ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಹೀರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಆ ವೈಭವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನಸೂಯಾ
ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್, ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ ತುಂಬಾ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಅವರು ಯೋಚಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಅನಸೂಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ
ಆದರೆ ಆಗ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಅನಸೂಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಜೈಲಿಗೂ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಈಗ ಆಕೆಯ ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಹೀರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಸೂಯಾ ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್
ಅನಸೂಯಾ ಹೀರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲಾ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡವಿ ಶೇಷ್ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನಸೂಯಾ
ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಡವಿ ಶೇಷ್ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಹೀರೋಗಳು ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕ್ಷಣಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಅಡವಿ ಶೇಷ್ ಅವರನ್ನು ಅನಸೂಯಾ ಯಾಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರು?
2013ರಲ್ಲಿ ಅಡವಿ ಶೇಷ್ ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅನಸೂಯಾ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಡವಿ ಶೇಷ್ 'ಡಕಾಯಿಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶೋನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಅನಸೂಯಾ
ಅನಸೂಯಾ ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಶೋನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಶೋ ಬಿಟ್ಟರು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
