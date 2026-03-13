ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವಿಜಯ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ?
ಮಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೈರಾದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್? ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸಮಾಧಾನ!
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಈಗ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' (Jana Nayagan) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅವರ ಮಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಮಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ನಾನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್'ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ (2023) ನಡೆದ ಶಾಲೆಯ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ:
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮಗಳ ಜೀವನದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಯಾಕಿರಲಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಅನೇಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು, ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ.
'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ:
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಜಯ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (CBFC) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು (OTT Rights) ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಈಗ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆಯಂತೆ. ಸುಮಾರು 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತ ಹಬ್ಬಿರುವ ವಿವಾದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ:
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎದುರಾಗಿರುವ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಳಪತಿ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರುಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿವೆ.