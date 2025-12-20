- Home
ಖ್ಯಾತ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಓದಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಾವು ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಾವು ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದು ಆಘಾತಕಾರಿ. ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಚೆನ್ನೈನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ರಜನಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದಾದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಥಾ ಪಾರಯುಂ ಪೋಲ್' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ದಿವಂಗತ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಡಿ.21ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಠನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಜಿ ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ. ಗೋವಿಂದನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ
ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ, ತ್ರಿಪುಣಿತುರಾದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಮಲಾ ಇದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಿಧನ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
