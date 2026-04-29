ಕುಡ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕರಾವಳಿಗರು ಫುಲ್ ಕುಶ್
Pooja Hegde: ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ನೀರು ದೋಸೆ, ಅಂಬಡೆ ಸವಿಯುತ್ತಾ, ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಜನ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಊರಾದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಊರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪೊಣ್ಣು
ಪೂಜಾ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ‘ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪೊಣ್ಣು’ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಸಮಯದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀರು ದೋಸೆ, ಚಟ್ನಿ, ಅಂಬಡೆ ಸವಿದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲ್ಲೂರು, ಸೌತಡ್ಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಬಂದಂತಿದೆ. ಅವರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇಗುಲ, ಸೌತಡ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿ ಕರಾವಳಿಯ ವಿವಿಧ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲೂ ನಟಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗನ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್
ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಪೂಜಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಮಗನಾದ ರೋಹನ್ ಮೆಹ್ರಾ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೊಗಳು ಸಹ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ‘ಜನ ನಾಯಕನ್’, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಖ್ ಹೋನಾ ಹೈ’. 'ಕಾಂಚನಾ 4’ ಮತ್ತು DQ 41 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
