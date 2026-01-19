- Home
ದಶಕಗಳ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್! ದುಬೈ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ನಯನತಾರಾ-ತ್ರಿಷಾ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಜುಗಲ್ಬಂದಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಸನ್ಸೆಟ್ ಫೋಟೋಗಳು!
ದುಬೈ/ಚೆನ್ನೈ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ನಯನತಾರಾ (Nayanthara) ಮತ್ತು 'ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್' ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishnan) ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕಳೆದ ಹತ್ತು-ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರಿಯರು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಸಿನೆಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತಾರೆಯರು:
ಜನವರಿ 19, 2026ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಟಿ (Collaborative) ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನ ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ, ಸುಂದರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ (Yacht) ಕುಳಿತು ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 'ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್' (Twinning in Black) ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಿ-ನೆಕ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೌಸರ್ ಧರಿಸಿ, ಬಿಳಿ ಫ್ರೇಮ್ನ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರ ನಡುವಿನ ಗಾಢವಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ಏನಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದ?
ಕಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಗಾಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಕಾಲೀನ ನಾಯಕಿಯರಾದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ನಂಬರ್ 1 ಎಂಬ ಪೈಪೋಟಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೌನವಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತ್ರಿಷಾ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ "ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯರು ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು:
ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ರಾಣಿಯರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ", "ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಪ್ರೈಸ್" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, "ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ" ಎಂಬ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದುಬೈ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಹಳೆಯ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ'ಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು!
