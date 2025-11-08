- Home
ಅತ್ತೆ ಪರಾಠಾ ತಿನ್ನಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಈಗ ವೈರಲ್!
ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೆತನದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪರಾಠಾ ತಿನ್ನಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಪರಾಠಾ Vs ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್: ಅತ್ತೆ ಮನೆಯ ರುಚಿ ಶುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ (Katrina Kaif), 'ನಮಸ್ತೆ ಲಂಡನ್', 'ಜಿಂಗದಿ ನಾ ಮಿಲೇಗಿ ದೊಬಾರಾ' ಮತ್ತು 'ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕತ್ರಿನಾ, ತೆರೆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ (Vicky Kaushal) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಮಾತು
'ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ' ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ (ಮಮ್ಮಿ ಜಿ) ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಾಠಾ ತಿನ್ನಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಮ್ಮಿ ಜಿ ನನಗೆ ಪರಾಠಾ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಡಯಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತುತ್ತು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ, ಮಮ್ಮಿ ಜಿ ನನಗಾಗಿ ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕತ್ರಿನಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅತ್ತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕತ್ರಿನಾ ಈ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ತಮಾಷೆಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
ನ್ಯೂಸ್ ಟಾಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ದಂಪತಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಗುತ್ತಾ, "ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯು 'ಪರಾಠಾ ವೆಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್' ಇದ್ದಂತೆ. ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ. ಅವಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಗಳು ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಪರಾಠಾಗಳು ಇಷ್ಟ.
ಅವಳು ಸಹ ಪರಾಠಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪರಾಠಾಗಳನ್ನು ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಆಹಾರದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಸುಂದರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು (ಗಂಡು) ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, "ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಕಂತೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಪಾರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನವೆಂಬರ್ 7, 2025. ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೆತನದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪರಾಠಾ ತಿನ್ನಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಆದರೆ, ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅತ್ತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.