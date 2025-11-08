ಕರಣ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೋವಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ, 'ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿನಗಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಾ ಗುಲ್ ಆಟವಾಡು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಆಘಾತ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ (Karan Johar), ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ 'ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಾನಿಯಾ' ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರಣ್, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೂಕದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆಘಾತಗಳು ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಶ್ (Yash) ಮತ್ತು ರೂಹಿ (Roohi) ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನಲ್ಲಿ 50% ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಆಘಾತವಿದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಕರಣ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 'ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ತರಗತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿನಗಲ್ಲ': ಕರಣ್ಗೆ ಕಾಡುವ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪಹಾಸ್ಯ
ಕರಣ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೋವಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ, 'ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿನಗಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಾ ಗುಲ್ ಆಟವಾಡು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಹ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ, ಅವರ ಪೋಷಕತ್ವವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಓಲಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ಪೋಷಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಚಿಂತೆ
ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಗೌರವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಫಾಲೋವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕರಣ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು 'ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ' ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುವ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ."
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ತಂದೆ
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಾದ ಯಶ್ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ಹೀರೊ ಜೋಹರ್ (ಹೀರೊ ಪದದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮರುಜೋಡಿಸಿ ರೂಹಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಯೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕರಣ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ 'ತೂ ಮೇರಿ ಮೈ ತೇರಾ ಮೈ ತೇರಾ ತೂ ಮೇರಿ' ಚಿತ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ ನಟಿಸಿದ್ದು, 2025 ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.