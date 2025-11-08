ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ದಂಪತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬುರುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಕತ್ರಿನಾ-ವಿಕ್ಕಿ ಜೋಡಿ ಪೊಷಕರಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ…
ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿ ಸುಂದರ ದಂಪತಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ (Katrina Kaif) ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ (Vicky Kaushal) ಇದೀಗ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ! ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ಮುಂಬೈನ ಎಚ್ಎನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಆನಂದದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 – ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ" ಎಂದು ಬರೆದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 'ಧನ್ಯ' ಎಂದು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ
ಐಎಎನ್ಎಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. "ನಟರಾದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಎನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಮಗು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:23:18 ಕ್ಕೆ ಜನಿಸಿದೆ; ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಏರುಪೇರು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೋಕವೇ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, "ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ! ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, "ಓ ದೇವರೇ... ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಕಿ ನೀತಿ ಮೋಹನ್, "ಓಎಂಜಿ!!!! ವಧಾಯಿಯಾನ್ನನ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಹೃದಯ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಂ ಕಪೂರ್, "ಅದ್ಭುತ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ" ಎಂದು ಹೃದಯ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ, "ವೆಲ್ಕಮ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಕ್ಕಿ," ಮತ್ತು "ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ
ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಜೋಡಿ ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಕತ್ರಿನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ 'ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾಯ್ತನದ ಈ ಸುಂದರ ಹಂತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ, ವಿಕ್ಕಿ ಈ ವರ್ಷ 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು 2025 ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
