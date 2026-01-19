- Home
- NTR ಹೋಲಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ರನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು!
NTR: ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಕಿನಾಡ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಕ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೊಮ್ಮಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎನ್ಟಿಆರ್
ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಂದಮೂರಿ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಮಗ. ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಎನ್ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ತಾರಕ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟರು. ನಟನಾಗಿ ತಾತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೊಮ್ಮಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದಮೂರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್?
ಈ ನಡುವೆ, ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬ ತಾರಕ್ರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ತಾರಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರುವುದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೋಲಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಕಿನಾಡ ಶ್ಯಾಮಲಾ, 'ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೋಲಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ನಂತೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಮ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಕಾಕಿನಾಡ ಶ್ಯಾಮಲಾ
ಕಾಕಿನಾಡದ ನಟಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ 'ಮರೋಚರಿತ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಯ್ಯ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಂತಹ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
