ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ 1989 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಮೇಕ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಾನ್ವಿಗೆ ಹಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ?
ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಮಗಳು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಂದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ ಸಿಗದೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ, ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆದರೂ ಈಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾಯಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ರಿಮೇಕ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ 'ಧಡಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದರೂ, ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 'ದೇವರ' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದರೂ ಜಾನ್ವಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
‘ಪರಂ ಸುಂದರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಜಾನ್ವಿ ಮಲಯಾಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
1989 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಚಾಲ್ಬಾಜ್' ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
'ಚಾಲ್ಬಾಜ್' ರಿಮೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಮೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು? ರಿಮೇಕ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
