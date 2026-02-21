- Home
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಮೂವರು ಕನ್ನಡದ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ! ಇವರೇ ನೋಡಿ ನಂ.1 ನಟಿ
ಆರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನ 'ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಾಪ್ 10 ನಟಿಯರ' ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡತಿಯರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ & ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ನಟಿಯರು
ನಂಬರ್ 1 ಸಮಂತಾ
ನಂ.2 ಆಲಿಯಾ, ನಂ.3 ನಯನತಾರಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ಟಾಪ್ 2 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ನಯನತಾರಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಕಾಏಕಿ ಟಾಪ್ಗೆ ಜಿಗಿದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಯನತಾರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೇರಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮನ ಶಂಕರವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಂಬರ್ 4 ತ್ರಿಶಾ
ನಂಬರ್ 5 ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಂಬರ್ 6 ಕಾಜಲ್
ನಂಬರ್ 7 ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ
ನಂಬರ್ 8 ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ನಂಬರ್ 9 ಶ್ರೀಲೀಲಾ
ಕನ್ನಡ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನಂಬರ್ 10 ತಮನ್ನಾ
