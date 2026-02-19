- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಲವ್, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್! ಯಾರು ಈ ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ?
ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಲವ್, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್! ಯಾರು ಈ ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ?
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈಕೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು, 2023ರಲ್ಲಿ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
15
Image Credit : Asianet News
ಕಾದಲ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇವರು, ಕಡಿಮೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
25
Image Credit : Amala paul Instagram
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಿಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಬೆಜವಾಡ', 'ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತಹ ಟಾಪ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್, ವಿಕ್ರಮ್, ಧನುಷ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
35
Image Credit : Google
ಕಡಿಮೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಂಜ್
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ, ಇವರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಎಲ್. ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು.
45
Image Credit : @amalapaul
ನಟಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಮರುಮದುವೆ
ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, 2023ರ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಗತ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅಮಲಾ ಪೌಲ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
55
Image Credit : @amalapaul
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹೊಸ ಜೀವನ
ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏಳುಬೀಳುಗಳ ನಂತರ, ನಟಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಈಗ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Latest Videos