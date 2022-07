ತನ್ನದೇ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಿರಿಯ ನಟ

ಜುಲೈ 9 ರಂದು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಕಾ ಗುರುದತ್ (Guru Dutt) ಅವರ 97 ನೇ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದೆ. ಗುರುದತ್ ಅವರು 'ಪ್ಯಾಸಾ', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ 55', 'ಬಾಜಿ' ಮತ್ತು 'ಸಾಹಿಬ್ ಬೀಬಿ ಔರ್ ಗುಲಾಮ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಜಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಕೂಡ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಂತೆಯೇ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಗುರುದತ್ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.



9 ಜುಲೈ 1925 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಹೆಸರನ್ನು ಗುರುದತ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಗುರುದತ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಗುರುದತ್ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅಲ್ಮೋರಾದ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.

ಗುರುದತ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅವರು ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಪ್ರಭಾತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ರೆಹಮಾನ್. 1945 ರಲ್ಲಿ, ಗುರುದತ್ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 1946 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಹಮ್ ಏಕ್ ಹೈ' ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು 1947 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ, ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಗುರುದತ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.



1947 ರಲ್ಲಿ, ಗುರುದತ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಬ್ಯಾನರ್ ನವಕೇತನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುದತ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುದತ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರೂ 1951 ರಲ್ಲಿ 'ಬಾಜಿ' ಮತ್ತು 1952 ರಲ್ಲಿ 'ಜಲ್' ನಂತಹ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಚೇತನ್ ಆನಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ 'ಬಾಜ್', 'ಆರ್ ಪಾರ್' ಮತ್ತು 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ 55' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಗುರುದತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ 'ಸಿಐಡಿ' ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗುರುದತ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಬರಹಗಾರ, ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾನಿ ವಾಕರ್ (ನಟ-ಹಾಸ್ಯಗಾರ), ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ (ನಟಿ), ವಿಕೆ ಮೂರ್ತಿ (ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ), ಅಬ್ರಾರ್ ಅಲ್ವಿ (ಬರಹಗಾರ-ನಿರ್ದೇಶಕ) ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಖೋಸ್ಲಾ (ಬರಹಗಾರ) ಇದ್ದರು. ಈ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅವರು 'ಪ್ಯಾಸಾ', 'ಕಾಗಜ್ ಕೆ ಫೂಲ್', 'ಚೌಧ್ವಿನ್ ಕಾ ಚಾಂದ್' ಮತ್ತು 'ಸಾಹಿಬ್ ಬಿವಿ ಔರ್ ಗುಲಾಮ್' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಗುರುದತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ನಟ ರೆಹಮಾನ್ ಪೂನಾದ ಪ್ರಭಾತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಎರಡನೇಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಗುರುದತ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಹಮಾನ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 'ಸಾಹೇಬ್ ಬೀವಿ ಔರ್ ಗುಲಾಮ್'ನಲ್ಲಿ, ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಜಮೀನುದಾರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು 'ಪ್ಯಾಸ'ದಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಕಾಶಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು

ಗುರುದತ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೇಗೆಳೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಕುಂಕುಮ್ ಮತ್ತು ಜಾನಿ ವಾಕರ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಗುರುದತ್ ತಮ್ಮ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಜಾನಿ ವಾಕರ್ 1951 ರಲ್ಲಿ 'ಬಾಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕುಂಕುಮ್ 1954 ರಲ್ಲಿ 'ಆರ್ ಪಾರ್' ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಗಾಂಧಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾನು ಅಥೈಯಾ, 1956 ರಲ್ಲಿ ಗುರುದತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಸಿಐಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು.

1956 ರಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅಭಿನಯದ 'ಸಿಐಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುದತ್. ಇದು ಆ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. 'ಪ್ಯಾಸಾ', 'ಚೌಧ್ವಿನ್ ಕಾ ಚಾಂದ್' ಮತ್ತು 'ಸಾಹಿಬ್ ಬೀಬಿ ಔರ್ ಗುಲಾಮ್' ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ನಟುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುದತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಹೀದಾ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ದತ್ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ವಹೀದಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 1957 ರಲ್ಲಿ ಗುರುದತ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಹೀದಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಮತ್ತು ಗುರುದತ್ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

1959 ರಲ್ಲಿ, ಗುರುದತ್ ಮತ್ತು ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಕಾಗಜ್ ಕೆ ಫೂಲ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಗುರುದತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಥೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಗಜ್ ಕೆ ಫೂಲ್ ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಗುರುದತ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಲ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಗುರುದತ್ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 17 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಗುರುದತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಗುರುದತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ದತ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಫ್ಲಾಪ್ ನಂತರ, ಗುರುದತ್ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಹೋದರು.



ಕಾಗಜ್ ಕೆ ಫೂಲ್' ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಚಿನ್ ದೇವ್ ಬರ್ಮನ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರದೇ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುದಂತೆ ಗುರುದತ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಬರ್ಮನ್‌ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಗುರುದತ್ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ, ಇದು ಗುರುದತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಎಸ್‌ಡಿ ಬರ್ಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದ 'ವಕ್ತ್ ನೆ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಹಸೀನ್ ಸಿತಂ' ಹಾಡು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.



ಗುರುದತ್ 'ಕಾಗಜ್ ಕೆ ಫೂಲ್' ನಂತರವೂ ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 1960 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇಬ್ಬರ ಚಿತ್ರ 'ಚೌಧವಿನ್ ಕಾ ಚಾಂದ್' ಆ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುರುದತ್ ಅವರು 'ಕಾಗಜ್ ಕೆ ಫೂಲ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದರು. 1962ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಸಾಹಬ್, ಬಿವಿ ಔರ್ ಗುಲಾಮ್’ ಚಿತ್ರವೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, 'ಕಾಗಜ್ ಕೆ ಫೂಲ್' ನಂತರ, ಗುರುದತ್ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಮುರಿದ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು.

Guru Dutt was included among CNN’s 'Top 25 Asian actors of all time'. He had allegedly committed suicide and was found dead on his bed. Rumours say it was his third suicidal attempt. He is said to have mixed alcohol with sleeping pills.