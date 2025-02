ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್’ಗಾಗಿ ಫಿಲಂಗೆ ಹೇಳಿದ ಗುಡ್ ಬೈ.. ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಂತರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ಆಗೊಂದು ಈಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದೀಗ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಧಗನ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೋಟ್ (The Greatest of All Time) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.